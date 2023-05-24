В России возросло количество вакансий в сфере туризма
За первый квартал 2023 года в России увеличилось число вакансий в сфере туризма. Рост относительно предыдущих трех месяцев составил 107%, сообщает Daily Moscow.
При этом в Казани отмечается самая высокая зарплата в сфере туризма. Второе место занял Санкт-Петербург.
Как отметил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков, гражданам интересны новые туристические направления. В связи с этим в текущем году на агентства прогнозируется высокий спрос.
— Туристические компании делают ставку на приток путешественников в популярные для отдыха города России и на новые водные и авиамаршруты. Роль менеджеров по туризму остается важной для клиентов, они высоко ценят персонализированный подход в организации отпуска — об этом говорит повышенный спрос именно на опытных специалистов, — пояснил он.
Татарстан за январь — март 2023 года посетили 859 тысяч человек. Турпоток в республику, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 14,4%, подсчитало «Реальное время».
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