Wildberries ввел автовозврат средств за обратную доставку бракованных товаров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российский маркетплейс Wildberries ввел автоматический возврат средств за обратную доставку бракованных товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.



Теперь покупателям не нужно обращаться в службу поддержки, чтобы вернуть бракованный товар — деньги вернут автоматически.

Если покупатель получил товар с браком, его следует вернуть менеджеру пункта выдачи или курьеру и указать на дефект. Сотрудник маркетплейса сделает пометку в рабочем интерфейсе. Когда вещь вернется на склад и брак подтвердится, стоимость обратной логистики автоматически вернется на баланс в личном кабинете покупателя. Средства можно использовать для покупок на Wildberries или перевести на банковскую карту.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук объяснила, почему компания ввела практику платного возврата. По ее словам, таким образом маркетплейс борется с шопоголиками, а не с честными покупателями.

Тогда же Бакальчук сообщала о работе компании над завершением инструмента, который позволит покупателям сразу возвращать деньги.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко