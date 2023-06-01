Wildberries ввел автовозврат средств за обратную доставку бракованных товаров
Российский маркетплейс Wildberries ввел автоматический возврат средств за обратную доставку бракованных товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Теперь покупателям не нужно обращаться в службу поддержки, чтобы вернуть бракованный товар — деньги вернут автоматически.
Если покупатель получил товар с браком, его следует вернуть менеджеру пункта выдачи или курьеру и указать на дефект. Сотрудник маркетплейса сделает пометку в рабочем интерфейсе. Когда вещь вернется на склад и брак подтвердится, стоимость обратной логистики автоматически вернется на баланс в личном кабинете покупателя. Средства можно использовать для покупок на Wildberries или перевести на банковскую карту.
Генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук объяснила, почему компания ввела практику платного возврата. По ее словам, таким образом маркетплейс борется с шопоголиками, а не с честными покупателями.
Тогда же Бакальчук сообщала о работе компании над завершением инструмента, который позволит покупателям сразу возвращать деньги.
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