Татьяна Бакальчук: Wildberries ввел платный возврат для борьбы с шопоголиками

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук объяснила, почему компания ввела практику платного возврата. По ее словам, таким образом маркетплейс борется с шопоголиками, а не с честными покупателями.



По словам Бакальчук, маркетплейс не требует средств за возврат некачественных товаров. Компания работает над завершением инструмента, который позволит покупателям сразу возвращать деньги.

В Wildberries ранее отмечали, что с 2021 года на маркетплейсе действует программа ответственных покупок, по которой покупатели, возвращающие мало вещей, не оплачивают услугу обратной транспортировки товаров. Эта мера позволила ретейлеру за 2022 год снизить число бракованных вещей на 30% по сравнению с 2021 годом, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мае служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения с помощью внешних сервисов — ущерб площадке предварительно оценили в 650 млн рублей. Компания обратилась в правоохранительные органы для возбуждения дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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Маргарита Головатенко