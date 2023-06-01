Из-за нехватки средств в Казани могут закрыть центр для детей-инвалидов «Забота»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани немного центров для развития детей с особенностями здоровья и поддержки их семей. Однако скоро их может стать на один меньше: центр «Забота», являющийся региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов, оказался под угрозой закрытия из-за нехватки средств.

«Забота» — региональная общественная организаций родителей детей-инвалидов РТ (РООРДИ РТ) — существует благодаря выигранным грантам и на средства благотворительности. Занятия с ребятами с ограниченными возможностями проходят в досуговом центре «Мечта» на ул. Айдарова, 6.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раньше этот центр финансировали партнеры-предприниматели, но и-за сложной общеэкономической ситуации оказывать такую помощь им стало труднее.

— У людей бизнес рушится, им не до благотворительной помощи. К тому же в скором времени закончатся средства гранта, а новый в этом году выиграть не удалось, — рассказала нам президент организации Надежда Титова.



Минимальная сумма, необходимая для работы центра — 200 тысяч рублей. Туда входит стоимость аренды, коммуналка и минимальная оплата педагогам. Сотрудниками центра, как правило, являются сами родители детей.



В центре для ребят и родителей проводят творческие занятия, консультации психологов и других специалистов. Так, в рамках «Заботы» действует проект «Социальное такси», для работы которого требуется около 80 тысяч рублей в месяц. Благодаря проекту дети-инвалиды и их родители могут бесплатно добираться до медицинских и социальных учреждений. Однако из-за отсутствия финансирования и этот проект находится под угрозой закрытия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В год через «Мечту» проходит более 300 семей с особыми детьми.

— Это не просто развивающие занятия, как досуг. Все наши дети — это истории побед. У нас вовлекаются дети очень сложные: не говорящие, себя не обслуживающие, с ментальными нарушениями, аутисты. Для родителей же — это возможность выдохнуть, поговорить, быть в среде, где тебя понимают, где не нужно оглядываться: «чем же мой ребенок там занимается». Это уникальная среда единомышленников, — подчеркивает Титова.

Подробнее о деятельности центра, его воспитанниках и родителях, источниках существования организации — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова