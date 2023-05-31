В среднем казанцы высоко оценивают коэффициент полезного действия своей работы

В среднем казанцы высоко оценивают свой личный коэффициент полезного действия на работе. Такое исследование провел сервис по поиску работы SuperJob (данные есть в распоряжении «Реального времени»).



Так, среднестатистический казанец оценивает свой КПД в 84%, коллег в 76%, а начальства — в 60%.

Интересно, каждый пятый (18%) убежден, что, вопреки законам физики, его КПД превышает 100%, и только два человека из 100 признают, что их КПД составляет менее 10%: «Не дают реализоваться в полной мере».



Фото: pixabay.com

А вот то, что сослуживцы выжимают из себя больше энергии, чем потребляют, отмечает только каждый десятый (10%).

Интересно, что по мнению 9% казанцев, эффективность шефа не достигает и 10%. Напротив, 11% убеждены, что руководитель выкладывается более чем на 100%.

А вот начальники КПД своих подчиненных оценили в среднем на 77%.



Причем 10% опрошенных считают результативность членов своей команды сверхвысокой, низкие оценки практически не ставили.

Почти треть казанцев (26%) заявили, что нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня. Еще 63% опрошенных казанцев считают, что возможность снимать стресс на рабочем месте благоприятно повлияла бы на эффективность выполнения задач.



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Илина Хакимова