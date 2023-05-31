Цена бензина Аи-95 на бирже в России достигла исторического максимума

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Биржевая цена бензина Аи-95 в России по итогам торгов обновила исторический рекорд и поднялась выше 62 тысяч рублей за тонну. Такие сведения опубликованы на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

По территориальному индексу Европейской части России этот тип бензина подорожал на 0,71%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне вице-премьер России Александр Новак поручил компаниям обеспечить равномерные и регулярные продажи топлива на бирже для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая независимые АЗС. Он призвал отслеживать цены на заправках и в оптовом сегменте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов НПЗ.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов