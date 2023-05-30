Александр Новак поручил бизнесу обеспечить равномерные продажи топлива на бирже

Вице-премьер России Александр Новак поручил компаниям обеспечить равномерные и регулярные продажи топлива на бирже для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая независимые АЗС. Об этом он заявил на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов.

— Необходимо отслеживать цены на заправках и в оптовом сегменте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов НПЗ. Нефтяным компаниям продолжить активную работу со штабом по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов при Минэнерго, — прокомментировал Новак.

Участники совещания отметили стабильное обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка за весь период текущего года и достаточные запасы топлива в период весенних ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле Минэкономразвития России предложило увеличить нормативы торговли топливом на бирже с 12 до 15% для бензина и с 8,5 до 11,5% для дизеля. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержат меру, если повышение нормативов будет постепенным.

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Айрат Назипов