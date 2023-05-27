Дмитрий Песков указал на рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине ежедневно растет. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал в своем telegram-канале Павел Зарубин.

— Трудно сказать, где предел, предел должен по идее диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит. Очевидно, что каждый день растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран коллективного Запада в этом конфликте, — сказал Песков.

Он ответил, что это может растянуть конфликт по времени, но не изменит ситуацию. Собеседник подчеркнул, что так или иначе Россия обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На днях замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия. Политик считает, что «нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве».

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Айрат Назипов