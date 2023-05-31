Татарстанцы готовы отдать за комфорт на даче и в загородном доме от 200 до 350 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МТС

Аналитики YouDo.com и МТС Банка проанализировали, как изменились запросы пользователей маркетплейса и расходы россиян за последние 30 дней в категории «Строительство и ремонт». Спрос на услуги вырос на 48% по сравнению с прошлым годом, при этом более четверти запросов касаются строительства бань, саун, беседок и летних веранд на загородных участках.

Чаще всего пользователи ищут тех, кто построит баню, сделает в ней отделку или установит в бане печь. Также у жителей страны в этом году наряду с банями пользуются популярностью и сауны — как строительство, так и отделка. Жители загородных домов не только мечтают попариться, но и заняты облагораживанием своих участков, например строительством летних веранд с барбекю-зонами и беседок для отдыха.

Сколько жители разных городов России готовы в среднем потратить на создание комфортного дачного отдыха*:

№ Город Баня (руб.) Сауна (руб.) Беседка (руб.) Зона отдыха (руб.) 1 Москва, Московская область 316 872 417 281 217 901 321 873 2 Ростов-на-Дону, Ростовская область 313 902 412 093 216 899 320 711 3 Санкт-Петербург, Ленинградская область 312 721 402 812 218 452 316 802 4 Екатеринбург, Свердловская область 309 899 396 873 211 982 304 452 5 Новосибирск, Новосибирская область 304 711 381 883 208 753 301 312 6 Казань, Республика Татарстан 290 615 353 612 202 994 298 016 7 Краснодар, Краснодарский край 287 483 351 716 201 751 296 717 8 Уфа, Республика Башкортостан 274 709 349 655 199 892 264 321 9 Челябинск, Челябинская область 253 816 341 108 194 771 261 016

Топ популярных запросов YouDo.com в апреле — мае 2023 года:

Проектирование и строительство бань (рост спроса: +21%);

Проектирование и строительство саун (рост спроса: +19%);

Проектирование и строительство домашних летних веранд и беседок (рост спроса: +17%);

Дизайн и строительство зон отдыха — барбекю-зоны, зоны для спортивных игр (рост спроса: +14%).

По данным аналитиков МТС Банка, в категории «строительство и ремонт» больше всего вырос спрос (+60%) и средний чек (в 2,3 раза) на проведение кровельных работ. Краски и малярные принадлежности стали популярнее на 28%, средний чек здесь увеличился всего на 2%. На 18% выросло количество транзакций в магазинах товаров для дома, средний чек — на 5%.

Спрос на стройматериалы и плотничные работы увеличился на 11%, а средние чеки — на 9% и 15% соответственно.

