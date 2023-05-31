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Татарстанцы готовы отдать за комфорт на даче и в загородном доме от 200 до 350 тысяч рублей

15:48, 31.05.2023
Татарстанцы готовы отдать за комфорт на даче и в загородном доме от 200 до 350 тысяч рублей
Фото: пресс-служба МТС

Аналитики YouDo.com и МТС Банка проанализировали, как изменились запросы пользователей маркетплейса и расходы россиян за последние 30 дней в категории «Строительство и ремонт». Спрос на услуги вырос на 48% по сравнению с прошлым годом, при этом более четверти запросов касаются строительства бань, саун, беседок и летних веранд на загородных участках.

Чаще всего пользователи ищут тех, кто построит баню, сделает в ней отделку или установит в бане печь. Также у жителей страны в этом году наряду с банями пользуются популярностью и сауны — как строительство, так и отделка. Жители загородных домов не только мечтают попариться, но и заняты облагораживанием своих участков, например строительством летних веранд с барбекю-зонами и беседок для отдыха.

Сколько жители разных городов России готовы в среднем потратить на создание комфортного дачного отдыха*:

Город

Баня (руб.)

Сауна (руб.)

Беседка (руб.)

Зона отдыха (руб.)

1

Москва, Московская область

316 872

417 281

217 901

321 873

2

Ростов-на-Дону, Ростовская область

313 902

412 093

216 899

320 711

3

Санкт-Петербург, Ленинградская область

312 721

402 812

218 452

316 802

4

Екатеринбург, Свердловская область

309 899

396 873

211 982

304 452

5

Новосибирск, Новосибирская область

304 711

381 883

208 753

301 312

6

Казань, Республика Татарстан

290 615

353 612

202 994

298 016

7

Краснодар, Краснодарский край

287 483

351 716

201 751

296 717

8

Уфа, Республика Башкортостан

274 709

349 655

199 892

264 321

9

Челябинск, Челябинская область

253 816

341 108

194 771

261 016

Топ популярных запросов YouDo.com в апреле — мае 2023 года:

  • Проектирование и строительство бань (рост спроса: +21%);
  • Проектирование и строительство саун (рост спроса: +19%);
  • Проектирование и строительство домашних летних веранд и беседок (рост спроса: +17%);
  • Дизайн и строительство зон отдыха — барбекю-зоны, зоны для спортивных игр (рост спроса: +14%).

По данным аналитиков МТС Банка, в категории «строительство и ремонт» больше всего вырос спрос (+60%) и средний чек (в 2,3 раза) на проведение кровельных работ. Краски и малярные принадлежности стали популярнее на 28%, средний чек здесь увеличился всего на 2%. На 18% выросло количество транзакций в магазинах товаров для дома, средний чек — на 5%.

Спрос на стройматериалы и плотничные работы увеличился на 11%, а средние чеки — на 9% и 15% соответственно.

Справка

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России, а также на анализе данных маркетплейса услуг YouDo.com за период с 16 апреля по 15 мая 2022 и 2023 года.

*Согласно запросам пользователей маркетплейса услуг YouDo.com

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