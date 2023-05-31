Татарстанцы готовы отдать за комфорт на даче и в загородном доме от 200 до 350 тысяч рублей
Аналитики YouDo.com и МТС Банка проанализировали, как изменились запросы пользователей маркетплейса и расходы россиян за последние 30 дней в категории «Строительство и ремонт». Спрос на услуги вырос на 48% по сравнению с прошлым годом, при этом более четверти запросов касаются строительства бань, саун, беседок и летних веранд на загородных участках.
Чаще всего пользователи ищут тех, кто построит баню, сделает в ней отделку или установит в бане печь. Также у жителей страны в этом году наряду с банями пользуются популярностью и сауны — как строительство, так и отделка. Жители загородных домов не только мечтают попариться, но и заняты облагораживанием своих участков, например строительством летних веранд с барбекю-зонами и беседок для отдыха.
Сколько жители разных городов России готовы в среднем потратить на создание комфортного дачного отдыха*:
|
№
|
Город
|
Баня (руб.)
|
Сауна (руб.)
|
Беседка (руб.)
|
Зона отдыха (руб.)
|
1
|
Москва, Московская область
|
316 872
|
417 281
|
217 901
|
321 873
|
2
|
Ростов-на-Дону, Ростовская область
|
313 902
|
412 093
|
216 899
|
320 711
|
3
|
Санкт-Петербург, Ленинградская область
|
312 721
|
402 812
|
218 452
|
316 802
|
4
|
Екатеринбург, Свердловская область
|
309 899
|
396 873
|
211 982
|
304 452
|
5
|
Новосибирск, Новосибирская область
|
304 711
|
381 883
|
208 753
|
301 312
|
6
|
Казань, Республика Татарстан
|
290 615
|
353 612
|
202 994
|
298 016
|
7
|
Краснодар, Краснодарский край
|
287 483
|
351 716
|
201 751
|
296 717
|
8
|
Уфа, Республика Башкортостан
|
274 709
|
349 655
|
199 892
|
264 321
|
9
|
Челябинск, Челябинская область
|
253 816
|
341 108
|
194 771
|
261 016
Топ популярных запросов YouDo.com в апреле — мае 2023 года:
- Проектирование и строительство бань (рост спроса: +21%);
- Проектирование и строительство саун (рост спроса: +19%);
- Проектирование и строительство домашних летних веранд и беседок (рост спроса: +17%);
- Дизайн и строительство зон отдыха — барбекю-зоны, зоны для спортивных игр (рост спроса: +14%).
По данным аналитиков МТС Банка, в категории «строительство и ремонт» больше всего вырос спрос (+60%) и средний чек (в 2,3 раза) на проведение кровельных работ. Краски и малярные принадлежности стали популярнее на 28%, средний чек здесь увеличился всего на 2%. На 18% выросло количество транзакций в магазинах товаров для дома, средний чек — на 5%.
Спрос на стройматериалы и плотничные работы увеличился на 11%, а средние чеки — на 9% и 15% соответственно.
Справка
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России, а также на анализе данных маркетплейса услуг YouDo.com за период с 16 апреля по 15 мая 2022 и 2023 года.
*Согласно запросам пользователей маркетплейса услуг YouDo.com
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