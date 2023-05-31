Директорам татарстанских школ, где работают лучшие учителя 2022 года, выплатят по 30 тыс. рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о единовременной выплате в 2023 году директорам школ, в которых работают победители конкурса на присуждение премий лучшим учителям республики в 2022 году за достижения в педагогической деятельности.



Выплата предоставляется в целях поддержки лидеров образования, распространения передового управленческого и педагогического опыта, повышения качества образования и зарплаты работников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, с этого года число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности вырастет с 1 000 до 1 250 человек. Конкурс проводится на региональном уровне. Его победители получают премию в размере 200 тысяч рублей.

Участие в конкурсе могут принять учителя, работающие по специальности более трех лет. Ежегодно на получение премий претендуют около 4 тысяч педагогов со всей страны.

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