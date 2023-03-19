В России увеличат число премий для учителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С этого года число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности вырастет с 1 000 до 1 250 человек. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Конкурс проводится на региональном уровне. Его победители получают премию в размере 200 тысяч рублей. Комиссия оценивает достижения педагогов по различным направлениям работы.

Так, одним из критериев является наличие у них собственных методических разработок. Кроме того, для оценки учителей учитываются результаты и достижения их учеников. Еще один критерий — адресная работа с различными категориями учащихся, например с детьми-инвалидами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Участие в конкурсе могут принять учителя, работающие по специальности более трех лет. Ежегодно на получение премий претендуют около 4 тысяч педагогов со всей страны.

В сентябре «Реальное время» писало о награждении казанских учителей и педагогов, подготовивших победителей и призеров олимпиад. В общей сложности им выделили 9,1 млн рублей. Размер вознаграждения определяли по результату ученика.

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Айрат Назипов