Власти Казани распорядились снести 35 самовольно установленных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Исполком Казани опубликовал новый перечь самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу. Он состоит из 35 позиций — летней веранды, автофургонов и торговых павильонов.



В списке указаны объекты по следующим адресам:

торговый объект по Фатыха Амирхана, вблизи дома №17;

автофургон по ул. Арсланова, около дома №8;

летняя веранда по ул. Достоевского вблизи дома №53а;

автофургон по ул. Фучика вблизи дома №49;

торговый объект по ул. Меридианная, вблизи дома №13;

торговый объект по ул. Протопопа Аввакума;

два торговых объекта по ул. Дементьева, вблизи дома №7а;

два торговых павильона по ул. Академика Сахарова, вблизи дома №10;

киоск по продаже воды по ул. Горсоветской, вблизи дома №29;



киоск по продаже воды по ул. Лушникова, вблизи дома №2;

киоск по продаже воды по ул. Гривской, кадастровый номер 16:50:090710:24;

киоск по продаже воды по ул. Широкой, вблизи дома №2;

киоск по продаже воды по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №17;

торговый объект по ул. Адоратского, вблизи дома №30;

киоск по продаже воды по ул. Качалова, вблизи дома №82;

киоск по продаже воды по ул. Дорожная, вблизи дома №54а;

киоск по продаже воды по ул. Тулпар, вблизи дома №4;

три торговых павильона по ул. Мамадышский тракт, вблизи дома №44в;

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина (архив)

киоск по продаже воды по ул. Г. Кариева, вблизи дома №10;

киоск по продаже воды по ул. Искра, вблизи дома №23;

киоск по продаже воды по ул. Четаева, вблизи дома №4;

торговый объект по ул. Декабристов, вблизи дома №133;

киоск по продаже воды по ул.Чистопольской, вблизи домов №20а и №28;

киоск по продаже воды по ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома №63;

киоск по продаже воды по ул. Маршальской, вблизи дома №25;

киоск по продаже воды по ул. Беломорской, вблизи домов №45№ и №69/1;

киоск по продаже воды по ул. Симонова, вблизи дома №15;

киоск по продаже воды по ул. Чапаева, вблизи дома №25;

торговый павильон по ул. Дементьева, вблизи дома №7б.

Собственников перечисленных объектов властям Казани установить не удалось, но они должны выполнить требование о демонтаже до 22 мая. Если они этого не сделают, работы выполнят в принудительном порядке. Снесенные объекты переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Неделю назад в список объектов, подлежащих сносу, в Казани попали киоски по продаже воды и помещение охраны по ул. Мусина, вблизи дома №23/24. Их собственников властям установить не удалось.



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Татьяна Демина