В Казани снесут еще восемь самовольно установленных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани демонтируют еще 8 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Их список утвердили в исполкоме города.

Демонтажу подлежат объекты по следующим адресам:

два торговых павильона по Мамадышскому тракту, вблизи дома №44в;

торговый объект по ул. Пионерской, вблизи дома №8;

торговый объект по ул. Декабристов, вблизи дома №116;

автофургон по ул. Баумана, кад. №16:50:000000:5343;

торговый объект по ул. Девятаева, вблизи дома №1;

торговый объект по ул. Баумана;

торговый объект по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №39а.

Собственников перечисленных объектов казанским властям установить не удалось, но хозяев обязали выполнить предписание добровольно до 29 мая. Если владельцы торговых точек не сделают этого, их снесут в принудительном порядке в срок с 20 мая по 27 августа и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Неделю назад вышло постановление исполкома Казани о сносе 35 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. В списке была также летняя веранда и автофургоны.



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Татьяна Демина