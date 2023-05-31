В Совфеде предложили наделить частные охранные структуры правом сбивать беспилотники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Совете Федерации предложили наделить частные охранные структуры правом сбивать беспилотники для защиты объектов, которые не охраняются силовыми ведомствами. С таким предложением выступил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин.



— Считаю необходимым рассмотреть вопрос легализации действий негосударственных охранных структур для пресечения полетов беспилотников. Принятие решения в этой области позволит защитить критически важные и иные объекты, которые не находятся под охраной силовых ведомств, — сказал сенатор.

Он объяснил, что речь идет о частных охранных предприятиях, которые обеспечивают безопасность важных, но не охраняемых полицией объектов. Сейчас эти предприятия не имеют права нейтрализовывать БПЛА.

Шейкин также напомнил, что в конце апреля в верхней палате парламента прошло заседание секции по цифровой трансформации транспорта Совета по цифровизации, на котором обсуждали вопросы оптимизации ограничений и выработки средств защиты от противоправного использования БПЛА.

По его мнению, такая мера позволит систематизировать требования безопасности и предупредить атаки на различные типы объектов, сообщает ТАСС.

Вчера киевским режимом была предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по Москве, в ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники противника были поражены. БПЛА попали в два жилых дома в столице: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

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Илина Хакимова