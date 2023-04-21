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В Минэкономразвития предложили увеличить нормативы торговли топливом на бирже

10:55, 21.04.2023
В Минэкономразвития предложили увеличить нормативы торговли топливом на бирже
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минэкономразвития предложило увеличить нормативы торговли топливом на бирже с 12% до 15% для бензина и с 8,5% до 11,5% для дизеля, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Татьяны Илюшниковой в правительство.

Подобную меру предлагают не первый раз — ранее ее озвучивал аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей. В документе указывается, что Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержат меру, если повышение нормативов будет постепенным.

В письме указано, что нынешних нормативов торгов недостаточно для стабилизации рынка: вертикально интегрированная высокая отпускная цена на топливо для мелких АЗС при низком проценте продаж с биржи приводит к убыточности АЗС и, как следствие, к их закрытию. Именно перед мелкими независимыми АЗС эта проблема стоит особенно остро.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Увеличение нормативов поддерживается, однако его размер 1% — крайне незначительный и неэффективный для того, чтобы он оказал заметное положительное влияние на экономическую ситуацию и каким-либо образом стабилизировал рынок нефтепродуктов, — сказано в приложении к письму. Отмечается, что увеличение минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов должно составлять не менее 4%.

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Маргарита Головатенко
БизнесУслугиПромышленностьНефть

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