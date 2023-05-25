«Земля пляжа «Локомотив» передана в аренду инвестору»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В казанской мэрии ответили на вопрос местного жителя о планах благоустроить пляж «Локомотив». Ответ сотрудников исполкома появился в соцсетях.

— Как сообщает районная администрация, земля, отведенная под пляж «Локомотив», передана в аренду инвестору для благоустройства территории. С 18 мая на пляже ведутся работы по планировке рельефа. Также проектом предусмотрен туалет, дорожки, волейбольная площадка, — говорится в ответе.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Пляж «Локомотив» официально заработает в Казани с 1 июня. Вместе с ним в городе откроют еще 4 муниципальных пляжа. Это «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье».



Известно, что содержание и благоустройство пляжа «Локомотив» в 2023 году обойдется Казани в полмиллиона рублей. В комплекс работ входят ремонт урн, окраска садово-парковых скамеек со старым лакокрасочным покрытием, ограждения простого литья, установка столбиков с покраской и так далее.



Напомним, на содержание и благоустройство казанского пляжа «Локомотив» готовились выделить почти 700 тысяч рублей. Финансирование обеспечивается из городского бюджета.



В середине марта 2023 года глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов сообщил, что власти совместно с предпринимателями разрабатывают проект развития полуострова «Локомотив». По его словам, за проект взялись в связи с тем, что казанцам очень важен одноименный пляж.

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Айрат Назипов