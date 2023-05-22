В Казани в купальный сезон откроют пять муниципальных пляжей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани 1 июня стартует купальный сезон, во время которого будут работать пять муниципальных пляжей. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления гражданской защиты города Сергей Чанкин.

— Для самых нетерпеливых он [купальный сезон] уже, к сожалению, начался, — обратил внимание спикер.

Работать летом в Казани будут традиционно пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье». Также на территории города будут функционировать три организованных места отдыха — это озера «Большое Лебяжье», в Парке Победы и «Изумрудное».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На пляжах Казани с 1 июня и по 30 августа будут дежурить по три спасателя и одному медицинскому работнику. Объекты укомплектуют лодками, спасательным снаряжением и медикаментами.

В середине марта 2023 года глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов сообщил, что власти совместно с предпринимателями разрабатывают проект развития полуострова «Локомотив». По его словам, за проект взялись в связи с тем, что казанцам очень важен одноименный пляж.



Напомним, в прошлом году купальный сезон также открылся 1 июня на пяти городских пляжах: «Озеро Комсомольское», «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Большое Лебяжье», «Озеро Глубокое». Также были доступна три места отдыха у воды: «Парк Победы», «Озеро Малое Лебяжье» и «Изумрудное». То есть за год число пляжей не изменилось.

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Татьяна Демина