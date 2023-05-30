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В Челны поступили первые 14 новых автобусов

14:09, 30.05.2023
В Челны поступили первые 14 новых автобусов
Фото: wikimedia.org/Artem Svetlov

В Набережные Челны уже поставили 14 из 24 новых автобусов КАМАЗа, полностью поставку должны завершить к середине июля, сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на источники.

Сейчас идет приемка. Все автобусы поступят на баланс МУП «Горкоммунхоз».

Ранее сообщалось, что в Челнах появятся маршруты, которые будут курсировать по Московскому и Набережночелнинскому проспектам и заезжать в ЖК «Притяжение». Новые линии пока не утвердили.

В скором времени три новых автобуса появятся в Зеленодольском районе Татарстана. Автобусы будут обслуживать маршрут №104 «Зеленодольск — Казань».

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Маргарита Головатенко
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