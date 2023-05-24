В Зеленодольск привезут три новых автобуса
В Зеленодольск в скором времени доставят новые автобусы. Всего их будет три, сообщает пресс-служба Зеленодольского района Татарстана.
Новые автобусы пересекли границу между Китаем и Казахстаном. Они прибудут в Зеленодольск через 2—3 недели.
Автобусы будут обслуживать маршрут №104 «Зеленодольск — Казань».
В октябре прошлого года один из автобусов этого рейса попал в серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса наехал на металлоконструкцию строящегося пешеходного моста. В салоне находились 35 пассажиров, пять из них получили травмы.
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