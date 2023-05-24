В Зеленодольск привезут три новых автобуса

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В Зеленодольск в скором времени доставят новые автобусы. Всего их будет три, сообщает пресс-служба Зеленодольского района Татарстана.

Новые автобусы пересекли границу между Китаем и Казахстаном. Они прибудут в Зеленодольск через 2—3 недели.

Автобусы будут обслуживать маршрут №104 «Зеленодольск — Казань».

пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В октябре прошлого года один из автобусов этого рейса попал в серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса наехал на металлоконструкцию строящегося пешеходного моста. В салоне находились 35 пассажиров, пять из них получили травмы.

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Айрат Назипов