В Казани экс-главу управления Росимущества ждет четвертый суд по делу о взятке в 10 млн

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Вахитовский райсуд Казани в четвертый раз поступило резонансное дело о получении взятки в 10 млн рублей. В этом преступлении все еще обвиняют экс-главу территориального Управления Росимущества по Татарстану и Ульяновской области Альберта Гатина, последние полгода материалы находились в СК на доследовании, передает журналист «Реального времени».



Напомним, по версии СК и прокуратуры, в 2013 году Гатин получил взятку в 10 млн рублей — за подписание актов выполненных работ о выполнении госконтракта на 59,2 млн рублей по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов. На предварительном следствии обвиняемый успел дать под видеозапись признательные показания. В суде от них отказался.

Вахитовский райсуд Казани рассматривал это дело уже трижды. Первый приговор был вынесен в 2019-м — Гатина признали виновным и посадили на 4 года в колонию строгого режима. В кассационной инстанции приговор был отменен, экс-чиновника освободили из колонии и вновь отправили на скамью подсудимых. В мае 2022-го райсуд вынес новый обвинительный приговор с тем же наказанием в 4 года. Это решение отменил Верховный суд РТ, постановив выпустить Гатина из СИЗО и вернуть дело на пересмотр.

В октябре 2022-го райсуд усмотрел в тексте обвинительного заключения нарушения, не позволяющие вынести решение по существу. Дело было возвращено сначала в прокуратуру Татарстана, а затем в Следком. Апелляционная судебная инстанция поддержала данную позицию.

Четвертым процессом по делу экс-главы управления Росимущество будет руководить судья Вахитовского суда Казани Артем Идрисов. Дата первого заседания пока не назначена.