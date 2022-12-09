Верховный суд Татарстана поддержал возврат в прокуратуру дела экс-главы управления Росимущества

Резонансное дело по обвинению в получении взятки 10 млн рублей вернется в прокуратуру и на доследование. Сегодня прокуратуре РТ не удалось добиться отмены этого решения в Верховном суде Татарстана. Об этом «Реальному времени» сообщил Айрат Уразманов, адвокат обвиняемого экс-главы управления Росимущества по Татарстану и Ульяновской области Альберта Гатина.



Оспариваемое постановление в октябре 2022 года принял Вахитовский райсуд Казани, усмотрев в тексте обвинительного заключения процессуальные нарушения. Сегодня это решение вступило в силу.

Ранее тот же суд в 2019 и 2022 году выносил Гатину по данному делу обвинительный приговор — наказывал каждый раз 4 годами колонии строгого режима. Первый приговор отменила кассационная инстанция, когда осужденный уже находился в СИЗО, во втором нарушения усмотрела апелляционная инстанция.

Напомним, по версии СК и прокуратуры, в 2013 году Гатин получил взятку в 10 млн рублей — за подписание актов выполненных работ о выполнении госконтракта на 59,2 млн рублей по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов. На предварительном следствии обвиняемый успел дать под видеозапись признательные показания. В суде от них отказался.