В «Росэнергоатоме» заявили, что сроки ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС еще неизвестны

Дата ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС еще не определена, Россия ожидает ноту от Департамента безопасности ООН, сообщил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

— Дата не определена. Ждем ноту Департамента безопасности ООН, — заявил он.

По его словам, департамент и украинская сторона «продолжают поддерживать искусственное напряжение и пытаются вымотать психологически».

— Но нервы у нас крепкие, — отметил он.



Напомним, девятая группа экспертов МАГАТЭ должна была прибыть на станцию еще 25 мая. Однако по инициативе Украины ротация была перенесена на 26 мая. По словам советника гендиректора, Россия не получала официальную ноту из Департамента безопасности ООН о переносе. Карчаа считает, что Украина устроит провокацию, которая может затормозить этот процесс, «как это уже бывало». 26 мая он рассказал, что ротация была вновь сорвана из-за украинской стороны.

МАГАТЭ больше не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Речь идет только о прекращении боевых действий вокруг электростанции. Об этом в конце марта заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям.



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Илина Хакимова