МАГАТЭ: создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не рассматривается

МАГАТЭ больше не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Речь идет только о прекращении боевых действий вокруг электростанции. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям.



Таким образом он ответил на вопрос, получила ли его идея о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС достаточную международную поддержку.

— Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации — более чем через одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной, — ответил он.

По словам гендиректора, МАГАТЭ изучает «нечто более поддающееся проверке», нежели ограниченное территориальными рамками. Гросси также добавил, что сейчас есть необходимость «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения».

Фото: wikipedia.org/Ralf1969

Отметим, что в марте советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что Киев использует ситуацию вокруг Запорожской атомной станции как инструмент шантажа в вопросе создания демилитаризованной зоны.

— Мы обсуждали с различными сторонами формы, масштабы, расстояния. И я пришел к заключению, что вопросы территориальности по разным причинам расценивались бы украинцами как якобы легализация российского присутствия, — приводят слова Гросси «РИА Новости».

Россия готова продолжать работу по предложениям Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) о зоне безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.



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Илина Хакимова