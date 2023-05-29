В Набережных Челнах врачи вернули зрение незрячему пациенту

Фото: Горздрав Челны

Врачи горбольницы №5 в Набережных Челнах смогли восстановить зрение 67-летнему мужчине, прикованному к постели. Пенсионер перестал видеть 6 лет назад, сообщили в пресс-службе Горздрава.

Челнинец страдает редким заболеванием — синдромом Гийена-Барре, при котором происходит поражение нервных окончаний собственной иммунной системой, и человек не может двигаться. Кроме того, он перенес паралич лицевого нерва с левой стороны, операцию по удалению злокачественной опухоли в ротовой полости.

Левый глаз пациента не закрывался, оперировать его было нельзя. Вернуть зрение можно было только на правый глаз. За него и боролись офтальмологи. Операция прошла успешно.

Фото: Горздрав Челны

— Было сложно зафиксировать голову пациента из-за зажатого нерва в одном положении, но наша офтальмологическая команда с этим справилась, — рассказала исполняющая обязанности заведующего офтальмологическим отделением Эльмира Шарипова

Год назад в этой же больнице 33-летнему жителю Мензелинска спасли зрение — в глаз ему попала железная стружка, когда он работал во дворе своего дома.

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Айрат Назипов