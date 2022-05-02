В Набережных Челнах спасли зрение мужчине, которому в глаз попала железная стружка

Фото: мэрия Набережных Челнов

В Набережных Челнах 33-летнему жителю Мензелинска спасли зрение — в глаз ему попала железная стружка, когда он работал во дворе своего дома.



Сперва мужчина обратился за медицинской помощью в своем городе, но его оттуда экстренно отправили в Челны. В автоград он попал с проникающим ранением роговицы, с инородным телом в радужке глаза. Операцию провел заведующий офтальмологическим отделением городской больницы №5 Рифат Замалиев.

По словам молодого человека, в Мензелинске его предупреждали, что проникающее ранение может привести к потере глаза, и он опасался этого. Однако все обошлось, сейчас пациент готовится к выписке.

Фото: мэрия Набережных Челнов

В марте сообщалось, что в Набережных Челнах хирурги онкодиспансера удалили нижнекамке 10-килограммовую опухоль молочной железы. Операция, несмотря на риски, прошла без осложнений.

Маргарита Головатенко