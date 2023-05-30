Министр обороны ЦАР: дата открытия российской военной базы пока не определена
Министр обороны Центральноафриканской Республики Клод Рамо Биро заявил, что переговоры между ЦАР и Россией о строительстве военной базы в этой стране еще идут, и дата ее открытия пока не определена. Об этом сообщает «РИА Новости».
— Мы провели переговоры по этому поводу, переговорный процесс продолжается, — сказал глава военного ведомства.
Вместе с этим он отметил, что из-за продолжающихся проблем в сфере безопасности «российская сторона выразила готовность поддержать армию ЦАР в решении проблем с безопасностью».
Напомним, в марте на территории Сирии в связи с большим количеством пострадавших в результате землетрясений заработал российский многопрофильный госпиталь. На тот момент медпомощь оказывали около 30 специалистов, среди которых были хирурги и травматологи, терапевты и педиатры, неврологи и врачи ультразвуковой диагностики.
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