Министр обороны ЦАР: дата открытия российской военной базы пока не определена

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министр обороны Центральноафриканской Республики Клод Рамо Биро заявил, что переговоры между ЦАР и Россией о строительстве военной базы в этой стране еще идут, и дата ее открытия пока не определена. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы провели переговоры по этому поводу, переговорный процесс продолжается, — сказал глава военного ведомства.

Вместе с этим он отметил, что из-за продолжающихся проблем в сфере безопасности «российская сторона выразила готовность поддержать армию ЦАР в решении проблем с безопасностью».

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, в марте на территории Сирии в связи с большим количеством пострадавших в результате землетрясений заработал российский многопрофильный госпиталь. На тот момент медпомощь оказывали около 30 специалистов, среди которых были хирурги и травматологи, терапевты и педиатры, неврологи и врачи ультразвуковой диагностики.

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Максим Кокунин