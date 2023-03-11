В Сирии заработал российский многопрофильный госпиталь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Сирии начал работу российский многопрофильный госпиталь, который будет оказывать помощь пострадавшим при землетрясении. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

— В сирийский Алеппо прибыла мультидисциплинарная бригада врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для оказания помощи пострадавшим при землетрясении. Российскими специалистами развернут многопрофильный полевой госпиталь, уже начат прием пациентов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что медпомощь будут оказывать около 30 специалистов, среди которых хирурги и травматологи, терапевты и педиатры, неврологи и врачи ультразвуковой диагностики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала в срочном порядке выделить $84,5 миллиона на поддержку здравоохранения Турции и Сирии, которые пострадали от землетрясений. Согласно последним данным, только в Турции землетрясение унесло жизни более 46 тысяч человек.



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Максим Кокунин