Татарстанские полицейские в ходе специальной операции изъяли 3 тысячи литров фальшивого алкоголя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За время проведения операции «Алкоголь» из нелегального оборота в Татарстане было изъято 3 тысячи литров фальшивой алкогольной продукции, а также выявлено 75 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Так, сотрудники УЭБиПК МВД по Татарстану совместно с сотрудниками ОМВД России по Рыбно-Слободскому району установили продавца одного из магазинов, осуществлявшего розничную продажу алкоголя, не имея на это соответствующей лицензии. Таким образом было изъято более 174 литров.

В Муслюмовском районе также был выявлен факт реализации спиртосодержащей жидкости местной жительницей из своего хозяйства. Изъято более 178 литров продукции.

В Набережных Челнах был задержан мужчина, который осуществлял сбыт алкоголя в магазины, расположенные на территории СНТ Тукаевского района. Всего изъято более 622 литров контрафакта. Также были выявлены факты продажи фальшивого алкоголя на территории садовых товариществ Верхнеуслонского и Зеленодольского районов. Уточняется, что в рамках операции возбуждены 4 уголовных дела.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Вместе с этим сотрудниками полиции были выявлены два преступления в сфере незаконного оборота метилового спирта. По фактам ранее выявленного производства стеклоомывающей жидкости на его основе в Челнах возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238, ч.2 ст.234 УК РФ.

Напомним, осенью прошлого года был задержан мужчина, организовавший производство стеклоомывающей жидкости. Во время осмотра помещений были изъяты пресс-формы, станки для выдувки тары и разогрева заготовок, а также насосы и иное оборудование для розлива готовой продукции.

Всего с начала 2023 года сотрудниками МВД из нелегального оборота изъято около 15 тысяч литров пищевой алкогольной и спиртосодержащей продукции. Перекрыт один канал поставки фальсифицированной алкогольной продукции. Выявлено 49 преступлений и 444 административных правонарушения.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Объемы реализации алкоголя в Татарстане в 2022 году, несмотря на санкции, остались на уровне 2021-го. Плановые проверки бизнеса были приостановлены, итог — возбуждение административных дел усложнилось. Инспекторы Госалкогольинспекции совместно с МВД перекрыли восемь каналов поставок нелегального алкоголя из Самарской, Нижегородской областей, Удмуртии, Башкортостана и Грузии. В минувшем году в Татарстане суррогатом отравились 609 человек, из них 218 скончались.

По итогам первого полугодия 2022 года объемы продаж алкогольной продукции в регионе выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,75 млн дал. Показатели роста оказались рекордными за последние 9 лет. За первые 6 месяцев зарегистрировали 346 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями — на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

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Максим Кокунин