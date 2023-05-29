КАМАЗ регистрирует новый торговый знак

КАМАЗ окончательно оформил разрыв отношений с германской компанией ZF Friedrichshafen AG после ее выхода из совместного предприятия ООО «ЦФ Кама». Челнинский автозавод выкупил долю ZF Friedrichshafen AG в совместном предприятии в ноябре прошлого года, став полным собственником СП.

«ЦФ Кама» и ZF выступали стратегическими партнерами команды «КАМАЗ-Мастер».

После выхода германского концерна из капитала совместного предприятия КАМАЗ полностью локализовал производство. А в мае этого года подал заявку на регистрацию нового торгового знака для смены иностранного обозначения ZF на русское название для СП по выпуску трансмиссий для грузовиков — «ЦФ Кама».



Фото: скрин fips.ru

Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев объяснил нашему изданию, что если раньше там было одно название, то «сейчас будет другое», заверив, что бывшее совместное предприятие продолжает работать.

— Мы локализовали производство всех коробок передач, которые там выпускались, и продолжаем производить у себя. Теперь это коробки передач КАМАЗа, а бренд «ЦФ Кама» заменит ZF. Вывеска «ZF Кама» висела на входе — ее заменят.

Напомним, в начале года КАМАЗ выкупил долю другого своего немецкого партнера — концерна Daimler в совместном предприятии ООО «Даймлер КАМАЗ Рус». Производство переименовали в «Тракс Восток Рус». Компания — официальный дистрибьютор среднетоннажников «Компас», которые собирают в Челнах на компонентной базе китайского JAC.

А еще ранее, летом 2022 года, челнинский автогигант «развелся» с немецкой Knorr-Bremse. Совместное предприятие «Кнорр-Бремзе Кама» было переименовано в «КАМАЗ тормозные системы».

Фото: kamaz.ru

Таким образом, став единоличным участником ООО «ЦФ Кама», челнинский автозавод намерен избавиться также от обозначения ZF, так что на предприятии больше ничего не будет напоминать о бывшем иностранном партнере.

Подробнее о том, зачем КАМАЗ создавал СП с немцами, что изменилось на предприятии после разрыва отношений с ZF Friedrichshafen AG, как сейчас обстоят дела на производстве — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова