Эрдоган оценил свои шансы на победу во втором туре президентских выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе во втором туре президентских выборов. Об этом пишет RT:

— Завтра мы одержим победу, которая не станет ни для кого поражением, — сказал турецкий лидер.

По его словам, это будет победа всей Турции, победа демократии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В воскресенье, 28 мая, в Турции пройдет второй тур президентских выборов. За победу поборются действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу.



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Айрат Назипов