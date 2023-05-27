Politico: Греция не поддерживает новый пакет антироссийских санкций

Афины не одобрят новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России, пока Киев не уберет греческие компании из своего списка. В нем эти организации обвиняют в спонсировании конфликта, пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

— Греческие компании обвиняются как международные спонсоры конфликта, хотя они не нарушают ограничительные меры против России, — рассказал источник газеты.

Авторы указывают, что помимо Греции санкции по той же причине не поддерживает и Венгрия. Уточняется, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал разобраться в этом вопросе.

Фото: commons.wikimedia.org/Antonio Bonanno

В начале мая Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новый, 11-й пакет санкций против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. Евросоюз хочет включить в новый пакет санкций более 90 компаний по всему миру за обход ограничений против России.

На этой неделе Жозеп Боррель говорил, что в необходимости введения нового пакета антироссийских санкций сомневается не только Венгрия. Он посетовал, что решения о санкциях в Евросоюзе все еще принимаются единогласно, а не квалифицированным большинством. По его мнению, это дает возможность любой стране ЕС остановить принятие общеевропейского решения, если оно ее чем-то не устраивает.

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Айрат Назипов