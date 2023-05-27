Власти Грузии ответили на критику из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией

Восстановление прямых авиарейсов с Россией не имеет ничего общего с политикой. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

— Авиаперелеты — это часть торгово-экономических отношений, это не имеет никакого отношения ни к политике, ни к чему вообще. Необходимо отметить, что конечно, нашей миллионной диаспоре и их родственникам, членам семьи нужно свободное передвижение, безвизовый режим, — передает его высказывания «РИА Новости».

По его словам, ежедневно тысячи автомобилей пересекают грузино-российскую сухопутную границу, в том числе грузовики, поэтому нет смысла критиковать начало прямых рейсов с Россией.

Фото: pixabay.com

— Сотни миллионов долларов поступают от нашей диаспоры, проживающей в России, они содержат членов семьи, развивают бизнес, родственников, зачем нам это запрещать? Вместо этого мы стремимся помогать нашим людям повсюду, внутри страны или за рубежом, — добавил он.

На прошлой неделе обе страны решили возобновить прямое авиасообщение. С 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз, на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Рейсы будут выполнять только те авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции.



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Айрат Назипов