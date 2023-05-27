В Нижнекамском районе Татарстана водолазы нашли тело пропавшей женщины

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Нижнекамском районе Татарстана на реке Кама водолазы нашли тело 63-летней женщины. Она пропала у села Бетьки Тукаевского района республики, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Тело пропавшей нашли в пяти метрах от берега в поселке Красный Ключ. Родственники погибшей уже опознали женщину.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Накануне заместитель руководителя Главного управления МЧС России по республике Юрий Венедиктов рассказал, что в Татарстане с начала 2023 года на водных объектах погибли 12 граждан. Это на три человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего на воде с начала 2023 года зарегистрировали 25 происшествий, тогда как за аналогичный период 2022 года — 20. Спасти удалось 34 человека — на 14 больше, чем за соответствующий период прошлого года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов