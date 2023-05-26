В Татарстане выросло число погибших на воде — утонули 12 человек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане с начала 2023 года на водных объектах погибли 12 граждан — это на три человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по республике Юрий Венедиктов.

Всего на воде с начала 2023 года зарегистрировали 25 происшествий, тогда как за аналогичный период 2022 года — 20. Спасти удалось 34 человека — на 14 больше, чем за соответствующий период прошлого года.

— Ежегодно основной причиной гибели людей на воде является купание в необорудованных местах. Основное количество погибших на водных объектах приходится именно на купальный сезон, — сказал Юрий Венедиктов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Он напомнил, что за купание в необорудованных местах предусмотрен административный штраф. Его размер составит от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Купальный сезон в Татарстане стартует 1 июня. В Казани традиционно откроют муниципальные пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина