На создание цифровой карты дорожного движения пилотной зоны в ОЭЗ «Алабуга» потратят почти 35 млн рублей
ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» («РОСДОРНИИ») готово выделить 34,9 млн рублей на создание динамической цифровой карты дорожного движения пилотной зоны (ДЦКДД) в ОЭЗ «Алабуга». Как выяснило «Реальное время», деньги предназначены только на первый этап.
Динамическая карта необходима для экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающих движение высокоавтоматизированных транспортных средств в условиях реального транспортного потока по дорогам общего пользования.
По задумке, ДЦКДД сможет оказать информационную поддержку автоматизированной системе беспилотного автомобиля и обеспечить ее ситуационной осведомленностью.
Заказчик требует выполнить работы в несколько этапов. До 7 июля подрядчик должен предоставить проектно-техническую документацию. Еще два месяца уйдет на разработку СПО ДЦКДД. Ввод динамической карты в эксплуатацию должен состояться не позднее 20 декабря 2023 года.
В феврале «Реальное время» писало, что Татарстан ищет подрядчика для устройства второй очереди пилотной зоны по тестированию беспилотных авто. Подробности — в материале интернет-газеты.
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