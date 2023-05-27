Раис Татарстана и главы двух регионов открыли XIII Всероссийский Сабантуй в Астраханской области

Фото: Рустам Минниханов/t.me

Раис Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Пермского края Дмитрий Махонин дали старт XIII Всероссийскому сельскому Сабантую. Он проходит в эти минуты в селе Три протока Приволжского района Астраханской области

— Сегодня на многонациональной Астраханской земле прошел XIII Всероссийский сельский Сабантуй. Благодарю Губернатора Астраханской области за организацию и теплый прием. Эстафету следующего года принял Пермский край, — написал Минниханов в своем telegram-канале.

Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев также поблагодарил губернатора Астраханской области за организацию праздника. В свою очередь, Игорь Бабушкин наградил жителей региона и татарстанцев почетными грамотами, благодарственными письмами и знаками отличия за вклад в развитии и сохранении национальной культуры.

Фото: Рустам Минниханов/t.me

— Астраханцы всегда отмечают Сабантуй с особым размахом. Это долгожданное событие объединяет более 140 национальностей, живущих на нашей земле, как одна большая семья, — приводит слова Бабушкина пресс-служба региона.

На XIII Всероссийский сельский Сабантуй в Астраханскую область приехали гости из 30 регионов России: от Москвы до Красноярска. Гости праздника могут посетить «Этнодеревню», где представлены культура и традиции разных народов, а также национальные угощения. Также здесь пройдут конные скачки, верблюжьи бега, спортивные состязания и народные игры.

Как выяснило «Реальное время», исполком Кукморского района республики выделил 12,5 млн рублей на строительство татарского подворья на Всероссийском сельском Сабантуе в Астраханской области. Подрядчику необходимо было построить дом, печь, колодец, павильон, сцену, мечеть, музей и мост. Все объекты должны иметь декоративное оформление в виде двухуровневого татарского орнамента.



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Айрат Назипов