Всероссийский Сабантуй в Астрахани стартовал с концерта коллективов из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

С большого концерта солистов и творческих объединений Татарстана в селе Старокучергановка Наримановского района Астраханской области стартовал XIII Всероссийский сельский Сабантуй, сообщает ТАСС.



Основные мероприятия пройдут 27 мая у села Три Протока Приволжского района. В их числе — верблюжьи бега, джигитовка, всероссийские соревнования по борьбе корэш. На праздник прибудут более тысячи гостей из 30 регионов России.

Сабантуй — праздник у татар и башкир в честь окончания весенних полевых работ. Татары — третья по величине этническая группа в Астраханской области, она составляет порядка 6% ее населения.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

До самого яркого татарского народного праздника в Казани остается чуть больше месяца — Сабантуй в городе пройдет 24 июня. Как выяснило «Реальное время», его организация в этом году обойдется муниципальному бюджету почти в 30,2 млн рублей. Подробнее о том, на что уйдет эта сумма и что ждет жителей и гостей столицы Татарстана, — в материале интернет-газеты.

В этом году в Нижнекамске Сабантуй состоится 18 июня. В районах и сельских населенных пунктах Сабантуй будут отмечать 10—11 июня.

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Маргарита Головатенко