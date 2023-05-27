За сутки в Казани в результате ДТП пострадали 7 человек

Фото: ГИБДД Казани

За минувшие сутки в Казани произошло 168 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали семь человек.

Три человека пострадали в результате столкновений, двое упали в салоне общественного транспорта, еще один попал под колеса автомобиля. Также помощь медиков понадобилась пострадавшему, чья машина опрокинулась.

По информации Госавтоинспекции, за 26 мая было задержано семь водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще у двоих автомобилистов не было водительского удостоверения. Всего в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений были доставлены два человека.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отметим, что в Татарстане выросло количество аварий и сократилось число погибших в них. За январь — апрель 2023 года в республике произошло 911 ДТП, в которых 65 человек погибли и 1 130 получили травмы различной степени тяжести.

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Айрат Назипов