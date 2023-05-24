В Татарстане выросло количество аварий и сократилось число погибших в них

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За январь — апрель 2023 года в Татарстане произошло 911 ДТП, в которых 65 человек погибли и 1 130 получили травмы различной степени тяжести. Об этом рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по республике Дамир Бикмухаметов.

— Несмотря на увеличение количества ДТП на 53 происшествия, раненых на 54 человека, наблюдается снижение погибших на 20 человек, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, с 1 марта в России вступил в силу масштабный пакет поправок в Правила дорожного движения (ПДД), документ разработан Минтрансом совместно с ГИБДД страны. Большинство нововведений дополняет или закрепляет уже имеющиеся нормы, часть уже применяется в виде эксперимента. Подробнее о том, как эти новшества могут повлиять на дорожную ситуацию в Казани и Татарстане, — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина