Байден не может гарантировать отсутствие дефолта в США

Президент США Джо Байден признался, что не может гарантировать, что республиканская оппозиция не спровоцирует своими действиями суверенный дефолт.

— Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт, сотворив что-нибудь возмутительное, — заявил он по итогам участия в саммите лидеров стран G7 в Хиросиме.

Он также отметил, что изучает возможность применения президентских полномочий для избежания дефолта в рамках четырнадцатой поправки к американской конституции. Байден добавил, что, по его мнению, такие полномочия у него есть, однако сохраняется вопрос, как применить их без риска оспаривания.

Напомним, четвертый раздел 14-й поправки к конституции США утверждает, что состоятельность государственного долга не должна оказываться под сомнением. Этот раздел может позволить президенту решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом.

Также американский лидер заявил, что по-прежнему рассчитывает избежать дефолта из-за неразрешенности проблемы вокруг достижения потолка госдолга и что лидеры Конгресса согласны с такой необходимостью, передает «РИА Новости».

— Республиканцам пора принять тот факт, что двухпартийная сделка, которая учитывала бы лишь их требования, не будет достигнута. Им также придется чем-то поступиться. Лидеры конгресса согласны со мной в том, что дефолт, я повторюсь, дефолт не является допустимым вариантом. И я рассчитываю, что лидеры конгресса будут следовать своим обязательствам, — сказал Байден на пресс-конференции.

На этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что страна может оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня. Предупреждение об этом она направила руководству Конгресса США, а прежде всего — Кевину Маккарти. Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в Америке принесет проблемы всему миру. Байден также заявил, что в случае дефолта репутации США во всем мире будет нанесен огромный ущерб.

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Илина Хакимова