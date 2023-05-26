Университет Иннополис вошел в Топ-20 российских вузов мирового рейтинга Round University Ranking

Фото: Университет Иннополис

Университет Иннополис за год обогнал 17 российских вузов в мировом рейтинге Round University Ranking. Теперь татарстанский вуз занимает 17-е место, тогда как в прошлом году был на 34-м месте.

Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ) поднялся на две строчки — с 46 по 44 место.

Еще два казанских вуза опустились в рейтинге. КФУ «упал» на 3 строчки. В этом году он занял 9-е место среди российских вузов. Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) опустился с 41-го на 42-е место.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом всем четыре вуза опустились в общей таблице. Мировой рейтинг возглавляет Гарвардский университет. В тройку лидеров вошли Калифорнийский технологический колледж и Стэндфорский университет. Все они находятся в США.

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» Университет Иннополис заключил 12 соглашений о сотрудничестве. Договор был подписан с «Лабораторией Касперского», колледжем британской культуры в Бодруме, iSimpleLab, SearchInform, Бухарским государственным университетом и еще с семью компаниями.

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Айрат Назипов