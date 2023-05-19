Университет Иннополис заключил 12 соглашений о сотрудничестве на KazanForum

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» Университет Иннополис заключил 12 соглашений о сотрудничестве. Договор был подписан с «Лабораторией Касперского», колледжем британской культуры в Бодруме, iSimpleLab, SearchInform, Бухарским государственным университетом и еще с семью компаниями.

С колледжем британской культуры в Бодруме университет планирует организовать летние школы по робототехнике, искусственному интеллекту, русскому языку как иностранному и подготовительные онлайн-курсы для студентов из Турции, поступающих на программы бакалавриата и магистратуры российского IТ-вуза.

С Бухарским государственным университетом татарстанский вуз будет сотрудничать в области научно-технических исследований и программ академической мобильности.

Фото: realnoevremya.ru

— Мы подписали 12 важных для нас соглашений и впервые пригласили на отраслевую конференцию по искусственному интеллекту AI IN 2023 международных экспертов, многие из которых участвуют в деловой программе KazanForum, — прокомментировал директор университета Кирилл Семенихин.

Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы приглашаем участников, экспертов и гостей форума.

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Айрат Назипов