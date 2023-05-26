Казанский пляж «Локомотив» пока не поставили на учет — на него нет декларации

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По трем муниципальным пляжам Казани, в том числе по «Локомотиву», на сегодняшний день не получено декларации, из-за чего их еще не поставили на учет в ГИМС. Об этом рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по республике Юрий Венедиктов.

— У нас подали декларации пляж «Комсомольское» и пляж «Озеро Большое Лебяжье». Нет декларации по пляжу «Нижнее Заречье», «Локомотив» и по пляжу «Озеро Глубокое», — сказал он.

Всего на сегодняшний день в Татарстане по представленным заявлениям-декларациям на учет в ГИМС поставлен 51 пляж, из которых 39 — муниципальные. Еще девять таких объектов расположены на базах отдыха и три — на территории детских оздоровительных лагерей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, купальный сезон в Татарстане стартует 1 июня. В Казани традиционно должны открыть муниципальные пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье».



Что касается пляжа «Локомотив», который пока не поставлен на учет из-за отсутствия декларации, то земля, отведенная под него, передана в аренду инвестору для благоустройства территории. С 18 мая там ведется планировка рельефа.

Благоустройство «Локомотива» пройдет в несколько этапов, первый из них завершится в июне. На пляже проложат деревянные дорожки, а для жителей с ограниченными возможностями здоровья появится зона отдыха. На левом берегу реконструируют волейбольные площадки, а на правом — обустроят пляж. Рассматривается также возможность проката лежаков и зонтиков, открытия кафе.

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Татьяна Демина