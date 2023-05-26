Республика Сербская ждет завершения поставок казанских вертолетов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) ждет завершения поставок вертолетов «Ансат», которые собирают в Казани. Об этом заявил ее президент Милорад Додик.

— Ранее мы закупили три российских вертолета, два из которых уже поставлены в Республику Сербскую, мы ожидаем поставку последнего третьего. уже должен быть поставлен, но из-за новых обстоятельств усложняется процедура его транспортировки, — приводит его слова «РИА Новости».

Додик добавил, что готов разговаривать с российской стороной «о дальнейших потребностях в этом направлении».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первый вертолет «Ансат» в медицинской комплектации холдинг «Вертолеты России» передал Республике Сербской в 2020 году. Предполагалось, что остальную авиационную технику передадут до конца 2022 года. Переданный вертолет укомплектован санитарным модулем для перевозки больного и двух врачей. В состав медоснащения входит система искусственной вентиляции легких, теле-ЭКГ и другое оборудование для эвакуации больных разной степени тяжести.



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Айрат Назипов