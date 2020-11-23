КВЗ передал первый «Ансат» Республике Сербской

Холдинг «Вертолеты России» передал первый вертолет «Ансат» в медицинской комплектации европейскому заказчику. Им стало Министерство внутренних дел Республики Сербской (Босния и Герцеговина). «Это первое воздушное судно, переданное в рамках контракта на поставку трех вертолетов», — сообщила пресс-служба Казанского вертолетного завода, который и производит данную модель вертолета.

«Ансат» для Республики Сербской укомплектован санитарным модулем для перевозки больного и двух врачей. В состав медоснащения входит система искусственной вентиляции легких, теле-ЭКГ и другое оборудование для эвакуации больных разной степени тяжести.

«Еще два «Ансата» для нужд полиции будут переданы Республике Сербской в 2021 и 2022 годах, они будут дополнительно оснащены поисковыми прожекторами, системой беспарашютного десантирования, лебедкой и внешней подвеской», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Ранее Казанский вертолетный завод поставил «Ансаты» для санавиации Ленинградской области.



Луиза Игнатьева