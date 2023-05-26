В Казани снова задумались над созданием веломаршрута от КФУ до Деревни Универсиады

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани планируют продумать новый веломаршрут от КФУ до Деревни Универсиады. Об этом рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов.

Он также выступил с предложением выбрать для велодорожек другой цвет разметки. Кроме того, он указал на необходимость перепроверить существующие велодорожки, так как на них паркуются автомобили и туристические автобусы.

Проект новой велодорожки, которая соединит КФУ и Деревню Универсиады, появился еще в 2015 году. Предполагалось, что маршрут растянется почти на 9 км. Но идея так и не была реализована.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Велосипеды как средства передвижения пользуются все большей и большей популярностью среди жителей столицы Татарстана. Как выяснило «Реальное время», протяженность велодорожек в Казани в ближайшем будущем вырастет в пять раз. Детали — в материале интернет-газеты.

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Айрат Назипов