Жара в Татарстане спадет в начале следующей недели

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

До конца недели в Татарстане сохранится жаркая погода — днем температуры будут достигать +33 градусов. Жара пойдет на спад в начале следующей семидневки, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 26 мая, в западных районах Татарстана местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза с сильным ветром. Ночью ожидается от +11 до +16 градусов, на западе республики — от +15 до +20°С. Днем воздух прогреется до +28..+33°С.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, в Татарстане местами вновь пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и сильный ветер. Ночью прогнозируется от +14 до +19 градусов. Днем ожидается от +24 до +29°С, а на востоке — до +32°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 29 мая, температурный фон понизится, пройдут грозовые дожди. Ночью температуры составят от +11 до +16 градусов, днем — от +21 до +26°С.

В Гидрометцентра Татарстана рассказали, что в полдень 25 мая воздух прогрелся до +28..+32 градусов. Прогнозировалось, напомним, от +27 до +32°С.

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Татьяна Демина