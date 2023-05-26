Спрос на метрологов в России за 2 года вырос на 102%, а в Татарстане — снизился

В России за последние 2 года спрос на метрологов вырос на 102%. Так, с начала 2023 года работодатели разместили на сервисе hh.ru более 2 600 вакансий. Эксперты выяснили, в каких отраслях прослеживается наибольшая потребность в метрологах, а также насколько выросли зарплаты востребованных специалистов.

Однако, в регионах Приволжского федерального округа спрос на метрологов за последний год вырос не так значительно, как по стране в целом: только на 6%.

Наиболее выраженный рост потребности на данных специалистов наблюдается у работодателей из Удмуртии (+122% новых вакансий), Нижегородской области (+79%), Ульяновской области (+57%), Пермского края (+53%), Саратовской области (+38% вакансий год к году).

А вот снизился спрос сильнее всего в Татарстане.

Фото: flickr.com

Наибольший рост спроса на метрологов — у компаний из сферы розничной торговли (+169% новых вакансий год к году), а также у работодателей из химической отрасли (+111%). Также в топ сфер вошли: «Электроника и приборостроение», «Нефть и газ», «Тяжелое машиностроение» и IT-отрасли.

В среднем предлагаемые зарплаты для метрологов составляют 47—86 тыс. рублей, что на 7—16 тыс. рублей больше, чем прошлой весной.

В регионах Поволжья также наблюдается положительный рост: за год работодатели увеличили предлагаемую зарплату в вакансиях для метрологов с 45 тысяч до 57,4 тысячи рублей.

В Татарстане в среднем специалистам предлагают 50,4— 80,4 тысячи рублей.

Отметим, что самой оплачиваемой вакансией мая в Казани стала должность руководителя отдела HR: сотруднику предлагают зарплату от 70 до 100 тыс. рублей.

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Илина Хакимова