Самой высокооплачиваемой вакансией мая в Казани стал руководитель отдела HR

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стали известные самые оплачиваемые вакансии мая в Казани. Исследование провел сервис по поиску работы SuperJob, проанализировав 104 тысячи вакансий в крупнейших городах России и отобрав самые высокооплачиваемые предложения мая в Казани.

Больше всего готовы платить руководителю отдела HR. Сотруднику предлагают зарплату от 70 до 100 тыс. рублей.

На втором месте оказалась вакансия начальника производства на мебельной фабрике, ему обещают оплату от 70 тыс. рублей. На третьем месте — вакансия руководителя дивизиона, ему предлагают оплату от 70 тыс. рублей. Также в рейтинг вошла вакансия менеджера по работе с постоянными клиентами. Сотруднику готовы платить от 60 до 100 тыс. рублей.

Замыкает рейтинг вакансия инженера-проектировщика навесных фасадных систем: кандидату предлагают оплату от 60 до 100 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отметим, что в топе наиболее высокооплачиваемых предложений мая — вакансии в ретейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

Так, вакансии в сфере разработки ПО вошли в топ-5 в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Краснодаре, Омске, Ростове-на-Дону. В Москве в топ-5 вошла вакансия HR бизнес-партнера, в Воронеже — коммерческого директора, в Казани — руководителя отдела HR, в Екатеринбурге — бизнес-аналитика, в Краснодаре — главного бухгалтера, в Ростове-на-Дону — начальника участка дорожного строительства.

В Татарстане (и по России в целом) работодатели увеличили спрос на специалистов по охране труда на 61%, по сравнению с прошлым годом. С начала этого года на сервисе было размещено более 20 тысяч вакансий для специалистов по ОТиПБ, что на 28% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

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Илина Хакимова