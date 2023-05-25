В дни проведения Казанского марафона изменятся схемы движения общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В дни проведения легкоатлетического марафона в Казани временно изменятся схемы движения общественного транспорта — будут скорректированы маршруты некоторых автобусов и троллейбусов, сообщили в Комитете по транспорту исполкома города.

26 мая с 15.00 до полуночи троллейбус №7 будет следовать по маршруту от ул. Халитова до Речного порта.

27 мая с 15.00 до 17.15 будут действовать следующие изменения:

из центра в сторону Кремлевской дамбы автобусы №15, 29, 75 будут следовать по ул. Право-Булачной — ул. Астрономической — ул. Лобачевского — ул. Б. Красной — ул. Батурина и далее по маршруту. Будут пропущены остановки «Педагогический институт», «Ул. Чернышевского» и «Центральный стадион». В обратном направлении автобусы №6, 15, 29, 75 с Кремлевской дамбы съедут на Кремлевскую набережную — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московскую — ул. М. Межлаука — ул. Лево-Булачную и далее по маршруту. Будут пропущены остановки «Центральный стадион», «Дворец спорта» и «ЦУМ».

Автобусы №6, 35, 37, 47 из центра в сторону Кремлевской дамбы проследуют по ул. Московской — ул. Г. Камала — ул. Астрономической — ул. Лобачевского — ул. Б. Красной — ул. Батурина и далее по маршруту. Будут пропущены остановки «Колхозный рынок», «ул. Чернышевского», «ЦУМ» и «Центральный стадион». В сторону центра автобусы №35а, 37, 47 с Кремлевской дамбы съедут на Кремлевскую набережную — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московскую и далее по маршруту. Будут пропущены остановки «Центральный стадион», «Дворец спорта», «ЦУМ».

Автобус №74 из центра проследует по ул. Тукая — ул. Г. Камала — ул. Астрономической — ул. Лобачевского — ул. Б. Красной — ул. Батурина и далее по маршруту. Будут пропущены остановки «Колхозный рынок», «ул. Чернышевского», «ЦУМ» и «Центральный стадион». В обратном направлении автобус поедет по Кремлевской набережной — ул. Саид-Галеева и далее по маршруту. Будет пропущена остановка «Центральный стадион».

Автобусы №22, 28, 89 из центра проследуют без изменений схемы движения. В обратном направлении автобусы №22, 28а, 89 с Кремлевской дамбы будут съезжать на Кремлевскую набережную — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московскую — ул. Татарстан — ул. Пушкина — ул. Горького и далее по маршруту. Будут пропущены остановки «Цирк», «ул. Батурина», «КАИ», «Площадь Свободы».

Движение троллейбуса №2 будет приостановлено с 15.00 до 17.00. Троллейбус №7 целый день будет курсировать по маршруту «ул. Халитова — Речной порт».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

28 мая с 5.30 до 14.00 будут действовать следующие изменения:

Маршрут движения автобуса №1 будет сокращен с поселка Дербышки до станции метро «Суконная слобода», разворот на ул. Х. Такташа.

Маршрут автобуса №2 будет разделен на два, первый пройдет от Аметьево до филармонии, второй — от ул. Привокзальной до ул. Парижской Коммуны.

Схему движения автобуса №5 сократят с ул. Халитова до остановки «Концертный зал филармонии», разворот на ул. Х. Такташа.

Автобус №6 с жилого массива Северный проследует до остановки «ТРК «Тандем», далее по ул. Вахитова — ул. Краснокошайской через Кировскую дамбу, по ул. Тукая до Речного порта. В обратную сторону так же.

Автобус №10 от остановки «Станция метро «Площадь Тукая» проследует до ул. Губкина, ул. Серова по маршруту до ул. Татарстан, развернется и пойдет обратно по этому же маршруту.

Схему движения автобуса №15 сократят с ул. Адоратского до остановки «ТРК «Тандем», далее разворот и движение в обратном направлении.

Автобус №22 проследует от ул. Гудованцева до остановки «Станция метро «Яшьлек», далее по ул. Волгоградской — ул. Бондаренко — пр. Ямашева — через 3-ю транспортную дамбу — Сибирскому тракту — ул. Н. Ершова — ул. Гвардейской, далее по маршруту до конечной остановки «Ферма-2».

Схемы движения автобуса №29 сократят с ул. Гудованцева до остановки «ТРК «Тандем», автобуса №30 — с переулка Дуслык до остановки «Станция метро «Площадь Тукая».

Автобус №31 пойдет по двум маршрутам: первый пройдет от жилого массива Старое Победилово до ул. Татарстан, второй — от бывшего магазина IKEA до концертного зала филармонии, разворот на ул. Х. Такташа.

Автобус №35 будет следовать от остановки «Колхозный рынок» по ул. Московской — ул. Чернышевского — Б. Шахиди — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Краснококшайской — ул. Вахитова — ул. Декабристов, далее по маршруту до остановки «Станция метро «Площадь Тукая» и обратно.

Автобус №37 пойдет по двум маршрутам: первый пройдет от жилого массива Сухая Река до остановки «ТРК «Тандем», второй — от Фермы-2 до остановки «Концертный зал филармонии», разворот на ул. Х. Такташа.

Маршрут движения автобуса №54 сократят с ул. Гаврилова до станции метро «Площадь Тукая».

Автобус №63 пойдет по двум маршрутам: первый пройдет — от жилого массива Левченко до ул. Парижской Коммуны, второй — от ул. Габишева до станции метро «Площадь Тукая».

Схемы движения автобуса №68 сократят с ул. Иман до остановки «Концертный зал филармонии», разворот на ул. Х. Такташа, автобуса №71 — с жилого массива Константиновка до станции метро «Площадь Тукая», автобуса №74 — с 10-го микрорайона до остановки «Концертный зал филармонии.

Автобус №89 пойдет по двум маршрутам: от ул. Сахарова до КАИ и обратно, от ул. Гудованцева до «ТРК «Тандем» или ул. Татарстан через Кировскую дамбу.

Маршрут движения автобуса №91 сократят с остановки «АРЗ» в Высокой Горе до станции метро «Площадь Тукая».

Автобус №10а будет следовать от ул. Татарстан по маршруту до ул. Серова, ул. Губкина до станции метро «Площадь Тукая» и обратно.

Автобус №35а проследует от станции метро «Площадь Тукая» до остановки «ТРК «Тандем» по маршруту, далее по ул. Вахитова — ул. Краснококшайской — ул. Несмелова — Кировская дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Московской — через Колхозный рынок, далее развернется через ул. Парижской Коммуны, ул. Тукая и обратно.

Автобусы №28, 28а, 75, 77 в это время курсировать не будут. Автобус №43 выйдет на линию в 14.00, автобус №47 — в 13.00, троллейбусы №2 и №6 — с 14.00.

Троллейбусы №3 и №5 будут курсировать по сокращенному маршруту с ул. Глушко до площади Свободы.

Троллейбус №7 будет курсировать от ул. Халитова до площади Свободы, с 14.00 — от ул. Халитова до речного порта.

Маршруты движения троллейбуса №8 сократят с Деревни Универсиады до Танкового кольца, троллейбуса №12 — с ул. Глушко до Танкового кольца.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международный легкоатлетический марафон пройдет в Казани в ближайшие выходные, 27 и 28 мая. В связи с этим будет ограничено движение по некоторым улицам. Также во время подготовки и проведения марафона в Казани перекроют дороги и изменят маршруты общественного транспорта на ул. Ташаяк в период с 15 часов 26 мая до 22 часов 28 мая.

В связи с проведением марафона изменится схема движения троллейбусов.

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Маргарита Головатенко